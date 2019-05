L’idée avait été émise en premier par M. Aliou Sall, maire de Guédiawaye, frère du Président de la République dont on ne peut dire que les propositions sont tout simplement du vent, avant que d’autres édiles appartenant à la mouvance présidentielle, se disent effectivement favorables à l’élection des maires au suffrage universel direct.

Le ministre de l’Intérieur qui est également maire de Linguère, M. Aly Ngouille Ndiaye, invité de l’émission Jury du dimanche de iRadio bénit lui aussi cette idée. Il justifie : « Je suis pour que les populations sachent, avant d’aller aux élections pour qui elles devront voter ». Tout indique que les partis de l’opposition devront s’attendre à ce que cette question soit mise sur la table à l’occasion du dialogue national.

Et vu, la manière dont le débat est posé, nul doute que le camp présidentiel fera peser de toutes ses forces pour que cette idée passe. C’est ce qui lui donnera plus de garanties d’être sûr qu’il pourra contrôler la majorité des collectivités locales, contrairement au suffrage indirect.

Deux choix s’offrent donc à l’opposition. Soit accepter cette proposition qui, inéluctablement va être faite par la majorité présidentielle ou alors la rejeter. Et l’hypothèse sera que si les deux parties ne s’accordent sur ce point qu’il soit soumis à l’arbitrage du Chef de l’Etat qui probablement va entériner la proposition de son camp.

Tirant les leçons qui lui ont fait perdre bon nombre de collectivités lors des dernières élections locales, la mouvance présidentielle a sans doute retenu que parmi celles-ci, il y a le mode électoral. Pour les élections locales, c’est le suffrage indirect. Ce qui veut dire que ce sont les conseillers municipaux élus à la suite du vote des populations qui choisissent entre eux qui sera le maire.

Ce qui fait que les prétendants au poste de maire ne sont jamais sûrs, même si leurs listes sont gagnantes à la suite des élections, d’être ceux qui seront à la tête de leurs collectivités locales respectives. Surtout s’il s’agit des listes de la mouvance au pouvoir où généralement les appétits obéissent à de nombreux intérêts. L’histoire des élections locales, qu’il s’agisse du temps où le Parti socialiste était au pouvoir, de l’époque du PDS, de celle de l’APR montre, que dans le camp de la mouvance présidentielle, la division s’est toujours installée. Obligeant les fractions rivales, une fois l’étape du suffrage des populations passées, de nouer des pactes avec les autres conseillers élus de l’opposition, pour être sûres de passer.

Dans cet exercice, ce sont généralement, les candidats au poste de maire déclarés officiellement dans le camp du pouvoir qui sortent perdants. En effet, les conseillers de l’opposition plus unis dans de pareils exercices, s’ils ne gagnent une collectivité, sont plus prompts à s’allier avec les candidats non désignés par la direction du camp présidentiel. La stratégie est claire du côté de l’opposition, et elle se montrera toujours payante tant que le mode du suffrage indirect sera maintenu. C’est-à-dire, enfoncer le camp du pouvoir dans sa division afin de pouvoir davantage l’affaiblir en vue d’autres échéances.

Le suffrage universel direct est plus que payant du côté du camp présidentiel. C’est le Chef de l’Etat, lui-même avant la tenue des élections qui réunit ses troupes pour désigner dans chaque localité, la personne qu’il aura préférée. Et dans cette éventualité, rares sont ceux qui oseront défier ses ordres.

Thiémokho BORE