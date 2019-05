La sortie du bâtonnier de l’ordre des avocats, après annulation de la procédure de l’affaire Thione Seck accusant les procureurs d’abuser de leur pouvoir, a fait sortir les magistrats de leur réserve. L’UMS (Union des Magistrats du Sénégal) a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques de Me Mbaye Guèye qu’elle qualifie de personnelles et en déphasage avec les règles les plus élémentaires de courtoisie et de respect. L’UMS qui juge inacceptable qu’une personne fut-elle bâtonnier, puisse s’ériger en censeur des magistrats et brandir contre eux des menaces.