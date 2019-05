70 millions de FCFA par an et à vie…C’est le montant des avantages accordés aux anciens premiers ministres…au Gabon. Tous les anciens premiers ministres gabonais perçoivent 70 millions de FCFA par an et à vie au titre des avantages accordés du fait de leurs précédentes fonctions.

Le gouvernement sous la houlette d’un Ali Bongo revenu aux affaires a décidé que, désormais, ces avantages ne seraient plus accordés à vie mais pour trois ans seulement car l’Etat doit faire des économies. Mais cette mesure ne concerne pas Casimir Oyé Mba, Jean Eyeghe Ndong et Raymond Ndong Sima car elle n’est pas rétroactive. Ils toucheront à vie 70 millions par an.