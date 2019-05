C’est un Maître El hadji Diouf enragé qui a déversé sa bile sur les responsables des organisations des droits de l’homme du Sénégal; En terme plus clair le tonitruant avocat les traite de malhonnêtes et d’être à la solde des loges maçonniques. Pour Maître, les responsables droits de l’homme qui s’opposent catégoriquement au retour à la peine de mort sont à la solde des francs maçons qui passent tout leur temps à combattre l’Islam.

La peine de mort est inscrit dans le Coran .et quiconque qui n’est pas d’accord est considéré comme un ennemi de la religion et on ne doit âs protéger les criminels, Face à la recrudescence des meurtre, viols s et autres vols à main armée, il faut appliquer la Loi de Talion pour installer la peur du coté des malfaiteurs et des meurtriers. L’avocat du peuple comme il aime à rappeler pense que l’Etat doit prendre ses responsabilités pour faire revenir la peine de mort en passant par l’Assemblée Nationale pour la circonstance;Abdou Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn