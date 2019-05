Concurrence…Air Sénégal baisse ses tarifs sur la France

Le 10 Mai 2019, Air Sénégal SA a mis en place une nouvelle tarification sur la ligne Dakar- Paris, dont les impacts sont attendus pour les mois à venir.

Cette nouvelle politique tarifaire qui a pour objectif de mieux répondre aux attentes et aux besoins de nos passagers, correspond à la volonté de l’état Sénégalais de faire de notre pays un Hub aérien. Les passagers pourront désormais bénéficier de billets aller-retour à partir de 300 000 FCFA TTC en Economy, 800 000 FCFA TTC en Premium Economy et 1 300 000 FCFA TTC en Business class.

Air Sénégal est dans une démarche d’amélioration continue de son service à bord pour mieux répondre aux nouvelles attentes de ses clients afin de leur offrir une expérience unique et un service attentionné. La restauration à bord évolue et suit la tendance avec l’introduction de plats nationaux dont le fameux « ThiébouDieune » en plus des plats internationaux.

Le confort à bord se traduit également par la gratuité du wifi avec 300Mo en classe Affaire et 50Mo en class PremiumEconomy et Economy, en plus d’une large offre de divertissement.

Ces mesures contribuent à l’amélioration des parts de marché d’Air Sénégal. Ainsi à partir de Juillet 2019, plusieurs vols ont des niveaux de remplissage élevés, certains étant complets. Aussi, nous invitons nos passagers, en particulier les étudiants, à se rapprocher de leurs agences pour une bonne prise en charge de leurs besoins.

« Notre objectif est d’être « La Compagnie dont est fier chaque Sénégalais », d’offrir en urgence un service de premier choix, au meilleur rapport qualité/prix, correspondant aux attentes des passagers soucieux du prix », a déclaré M. Ibrahima Kane, Directeur General de la compagnie nationale Air Sénégal S.A.