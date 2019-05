« Nous allons porter le combat pour la criminalisation du viol »

La criminalisation du viol serait-ce la solution pour stopper la spirale de violence que subissent les femmes et les jeunes filles au Sénégal ? La député Adji Mergane Kanouté pense que oui. Elle en a fait la révélation en marge de la manifestation organisée ce samedi par le réseau des femmes qui s’activent contre toutes formes de violence perpétrée sur les femmes, les jeunes filles et les enfants.

« Je suis là en tant que mère de famille, en tant que sœur, en tant que femme et aussi en ma qualité de parlementaire, a déclaré Adji Mergane Kanouté, présidente de l’Union pour le développement du Sénégal authentique (Uds/A). Je suis une élue du peuple. Et aujourd’hui, nous femmes parlementaires, nous nous engageons à porter le combat pour la criminalisation du viol. Cette présence des femmes parlementaires ici est importante dans la mesure où c’est nous qui votons les lois. »

La député ajoute : « Nous avons été interpellées pour qu’on fasse de ce combat notre affaire. Et nous allons en faire notre affaire. Ce combat, nous allons le porter courageusement et vaillamment, parce que ce sont nos sœurs, nos enfants, nos filles qui sont généralement violées et même tuées parfois et de manière atroce. »