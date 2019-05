Le Commissaire de police de Dieuppeul, Aïssatou Ka, et ses éléments ont mis hors d’état de nuire trois voleurs l’arrachée. Ils ont arrêté trois individus sur deux scooters, en possession de sacs à main pour femme. Les limiers ne se sont pas arrêtés là. Ils ont poussé l’enquête pour voir si ces derniers ne sont pas les bourreaux des femmes qui sont souvent victimes de vol à l’arrachée par des personnes à bord de motos. Ainsi les flics ont fait une descente dans leur villa sise à Liberté I pour faire une perquisition. La découverte était alléchante. Les éléments du commissaire Aïssatou Ka qui ont été surpris devant le matériel trouvé dans la villa de ces conducteurs de scooters. En effet la perquisition a permis de découvrir 12 téléphones portables, une tablette, un ordinateur portable, un téléviseur écran plat, deux ordinateurs pour bureau, sept sacs à main pour femme, trois porte-monnaie, un faux billet de banque de 10.000 F cfa, deux passeports, six cartes d’identité et deux scooters. A cela s’ajoute l’arsenal dont ils se servaient pour mener leurs cambriolages. Il s’agit d’une arme factice, une scie à métaux, trois machettes, quatre paires de ciseaux, sept couteaux, onze tournevis, quatre rouleaux de corde et deux burins.