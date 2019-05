Annulation ou non de l’arrêté Me Ousmane Ngom : La curieuse précision de la Cour suprême

L’opposition, les membres de la société civile ont vite fait de crier à la victoire après la décision prise par la Cour suprême suite à un recours introduit par Me Assane Dioma Ndiaye, qu’ils interprètent comme une annulation de l’arrêté Ousmane Ngom.

Ministre de l’Intérieur sous Me Abdoulaye Wade, Me Ousmane Ngom qui a vécu la forte mobilisation ainsi que la détermination affichée par le peuple sénégalais le 18 juin 2011 pour dire non devant les grilles de l’Assemblée nationale au vote du projet de loi instaurant un ticket Président–Vice-Président pour l’élection présidentielle, en même temps supprimant le quart bloquant (qui aurait permis au passage à Me Abdoulaye Wade, Président de la République, initiateur à l’époque du projet, de passer sans coup férir le cap du premier tour). Ce projet de loi était, à n’en pas douter, le coup du maître pour faire passer son idée de dauphinat.

Un projet machiavélique qui avait poussé le peuple sénégalais dans son ensemble qui avait senti le coup venir pour se dresser contre le projet de loi établi à cet effet. Les Sénégalais déterminés à faire face, étaient prêts à braver toute interdiction, au prix de leur vie, pour s’y opposer. Après maintes tergiversations, le pouvoir de Me Abdoulaye Wade était obligé à la dernière minute d’autoriser la manifestation prévue à cet effet devant l’Assemblée nationale.

Tout en coupant la poire en deux. Autoriser la manifestation de ceux qui sont contre le vote de ce projet de loi dont se reconnaissait la majorité des Sénégalais heurtés violemment dans leur conscience, en même temps de ses affidés. La désillusion avait été terrible dans le camp du régime de Me Abdoulaye Wade, obligé au cours d’une journée incarnée par une forte résistance populaire symbolisée par un pouvoir qui se retrouvait dans la rue, pour faire marche arrière. La Présidence avait craquelé, et quoi de plus normal, retiré son projet de loi.

L’opposition venait de remporter une manche dans ce qui était la marche pour bouter Abdoulaye Wade et son camp du pouvoir. Restait un autre combat, qui était d’empêcher à Me Abdoulaye Wade de se présenter à nouveau pour un troisième mandat constitutif, alors que la Constitution ne l’y permettait pas. C’est fort de cela, et sachant que tout mouvement populaire connait des moments d’essoufflement que Me Ousmane Ngom avait sorti son arrêté liberticide, le 20 juillet 2011 pour interdire toute manifestation dans le centre-ville.

L’opposition revigorée par le fort élan populaire du 18 juin 2011, tenait à organiser des manifestations à la Place de l’Indépendance, à quelques encablures du Palais de la République. Pour le régime, ceci n’était rien de plus qu’une tentative de déstabilisation. Les choses en resteront là, les velléités d’organiser des manifestations de l’opposition dans le centre-ville vont vite être étouffées dans l’œuf par les forces de l’ordre.

Les choses ont changé. Il ne s’agit plus pour de quelconques manifestants d’exprimer leur mécontentement dans le centre-ville avec des velléités de déstabilisation. Si ce n’est que pour exprimer leurs revendications. Cela, le régime de Macky Sall ne semble guère l’avoir compris. Pour ce faire, depuis 2012, date de son accession au pouvoir, le pouvoir de Macky Sall prend prétexte de l’arrêté de Me Ousmane Ngom pour interdire toute tentative de manifestation dans le centre-ville.

En le faisant, le régime sait qu’il est dans l’illégalité. Un arrêté n’a rien d’une loi adoptée. L’arrêté n’est pris que dans une circonstance bien donnée, et après il est terminé. C’est pourquoi, depuis 7 ans, le Président Macky Sall et ses thuriféraires en la matière, sont dans l’illégalité. L’arrêté Me Ousmane Ngom est devenu caduc depuis belle lurette.

Ce qui n’a pas empêché à la Cour suprême, après sa décision sortie suite à sa saisine par Me Assane Dioma Ndiaye de sortir une curieuse précision. Bien oui, précision curieuse. Nous sommes en mai 2019. La Cour suprême précise qu’à travers son acte qu’elle ne fait qu’annuler « l’arrêté du 31 août 2018 du préfet du département de Dakar portant interdiction du sit-in devant les locaux du ministère de l’Intérieur envisagé le 4 septembre 2018 sous la bannière du Pds par Assane Ba, Birane Barry et Djiby Ndiaye. Il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour suprême fondée sur la Constitution et la loi numéro 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions, voire arrêt Alioune Tine Amnesty International ». Comprenne qui pourra !

Thiémokho BORE