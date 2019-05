Comment Adja Astou Cissé a insulté les « Peuls »…

La belle Adja Astou Cissé animatrice sur la 7TV a eu l’outrecuidance de tenir des propos outrageants contre la communauté peule. «En général, on parlait plus de viol dans les familles toucouleur ou Haal Pulaar. En majorité, ce sont des hommes âgés qui violaient de petites filles», a-t-elle osé dire devant sa directrice et d’autres invités, sans que personne ne puisse la recadrer. Ainsi ces affirmations d’une écervelée ont eu à susciter une vague d’indignations. Sur facebook, elle a été littéralement lapidée. Les plus gentils exigent des excuses publiques et d’autres demandent simplement au procureur de s’auto saisir. Surtout que des attaques poularophobes et des stigmatisations contre les peuls ont tendance à se proliférer de plus en plus dans l’espace public. Si ce ne sont des hommes politiques en mal de notoriété, ce sont des acteurs des médias qui caricaturent les peuls. L’indignation sélective est assurément l’une des preuves que le mal est plus profond.