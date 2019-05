Akon, de son vrai nom Alioune Badara Thiam veut établir son son projet de « Cité Verte ». Le projet sera bâti sur un site de 50 ha à Mbodiène, pour un montant global de 50 milliards de FCFA. Il y sera érigé 547 unités de logements composées de villas, d’appartements, d’un terrain de golf, de restaurants. Et hier, le Directeur général de la Sapco Me Aliou Sow a procédé à la signature, avec Akon Lighting et ses partenaires, d’un mémorandum d’entente pour construire le premier projet hôtelier durable en Afrique de l’Ouest. La cérémonie de signature a été présidée par le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, dans les locaux de son département à Diamniadio.