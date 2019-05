Après les femmes, le maire de Bignona offre une opportunité d’améliorer leur métier aux mécaniciens de sa ville. Regroupés en association, ces derniers ont sollicité et obtenu de Mamaou Lamine Keita une formation pour mieux pratiquer leur travail. Avec l’accompagnement de la direction de l’artisanat, le Maire a alors fait venir un professeur formateur à Bignona et pendant quelques jours, il a déroulé plusieurs modules. Mais le plus important aux yeux des mécaniciens c’est l’initiation à l’utilisation de l’appareil diagnostic. La maitrise de cet outil leur permettra d’être plus performants mais aussi de gagner du temps. Les mécaniciens disent qu’ils ne pouvaient rêver mieux car c’est ce genre d’accompagnement qui leur manquait. C’est pourquoi ils ont exprimé toute leur reconnaissance à l’édile de Bignona par ailleurs Président de l’observatoire national sur les investissements (ONI). Maintenant qu’ils sont outillés, les mécaniciens veulent s’organiser pour obtenir cet appareil. Et c‘est là que le maire compte intervenir à nouveau pour les aider à acquérir la boîte à outils pour valoriser et moderniser l’exercice du métier de mécanicien à Bignona

L.BADIANE pour xibaaru.sn