Absence d’avocats et falsification de PV…Mbaye Gueye menace

Le règlement n°5 de l’Uemoa qui stipule que tout prévenu doit être assisté d’un avocat est constamment violé au Sénégal. Et le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal, Me Mbaye Gueye annonce une plainte et menace de révéler des secrets judiciaires. : « L’annulation d’une procédure est pour certains procureurs une affaire personnelle. Si on me pousse à bout, je révèlerai tous leurs secrets ». Selon des sources, Me Mbaye Guèye révèle une tentative « falsification de procès-verbal » dans plusieurs cas.