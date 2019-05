Abdoul Mbaye : « Le Sénégal est loin du fast-track »

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye y croit dur comme fer : « Le Sénégal est loin du fast-track ». Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) se paie même le temps de relever déjà les « couacs du fast-track ou nouveau régime présidentiel rationnalisé à la peine ». Selon Abdoul Mbaye, le ministre de l’Intérieur a engagé des discussions avec les partis politiques dans le cadre d’un « dialogue politique ». Mais puisque le Front de Résistance National est une structure sérieuse, dit-il, il a confirmé sa disponibilité à y participer sous une double réserve. Mieux, renseigne l’ancien Premier ministre, une semaine plus tard, la réponse du ministre du 22 mai renvoie le Front à une réunion qui devait se tenir le 24 mai, sans répondre à sa lettre. Et le lendemain, à savoir le 23 mai, c’est au tour du Directeur de cabinet politique du chef de l’Etat de publier un communiqué portant sur un dialogue, cette fois « national » et non plus « politique », contenant des réponses au courrier du Front mais qui dans la forme semblent destinées à la Nation, dénonce-t-il selon Igfm.