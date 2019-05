Hier jeudi 23 mai toute la presse sénégalaise titrait sur la voiture du chef de l’Etat vendu en Mauritanie par la Direction des Sénégalais de l’extérieur/Mauritanie de l’Alliance pour la République (APR)…Voici ce qu’on pouvait lire dans les livraisons du jeudi sur la vente de la voiture de Macky :

« La Direction des Sénégalais de l’extérieur (DSE)/Mauritanie de l’Alliance pour la République (APR) est dans le collimateur de Macky Sall. Selon le quotidien Source A, le courroux du chef de L’État a pour origine une sombre affaire de vente d’un véhicule acquis, lors d’un voyage du patron de l’APR en Mauritanie lors de la signature du contrat gazier, pour un montant de 30 000 euros. Destiné à faciliter les activités politiques, le véhicule aurait été purement et simplement bradé par les responsables de la DES/APR de Mauritanie. »

La vérité

Ce n’est pas toute la DSE de l’APR en Mauritanie qui est mis en cause. Mais un membre de l’APR, député de surcroit et coordonnateur général de la DES/APR de Mauritanie qui est directement impliqué. Le député aurait été celui qui a reçu la voiture et l’a fait vendre par le trésorier de l’APR en Mauritanie, en l’occurrence le nommé, Amadou Ndiaye. Et c’est ce dernier qui aurait mis son nom dans l’acte de vente de la voiture que xibaaru vous dévoile ci-dessous.

L’affaire dévoilée, le président de la république aurait été dans une colère noire et a activé le responsable de la Diaspora de l’APR, Aliou Ndao Fall de prendre des mesures conservatoires en attendant l’aboutissement de l’enquête.

Aliou Ndao fall, le secrétaire national de l’APR chargé de la Diaspora a sorti hier un communiqué pour suspendre le député Mor Kane Ndiaye de ses activités à l’APR. Le trésorier Amadou Ndiaye, celui quoi a vendu la voiture. L’adjoint du coordonnateur de l’APR, Mor Kane Ndiaye, le nommé Pape Gueye est chargé d’assurer l’intérim de la DSE/APR en mauritanie. Voici le communiqué de l’APR…

La Rédaction de Xibaaru