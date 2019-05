Communiqué du Mouvement tout va Mal

Après avoir prié pour le repos en paix de l’âme de la défunte nous présentons à la famille et au peuple sénégalais nos condoléances les plus sincères et les plus attristée.

Nous condamnons avec la dernière énergie ce crime odieux et monstrueux perpétré sur la jeune personne trés symbolique de Mlle Binta Camara qui s’est battue jusqu’à son derniér souffle pour préserver sa dignité de femme pieuse éprise des valeurs fondamentales qui ont tant consacré l’honneur de la femme sénégalaise et africaine en général.

En d’autre part et au regard du caractère inouï de la violence usée par son assassin nous considérons que ceci témoigne clairement d’un acte de lâcheté et d’un barbarisme sans précédent et indigne d’un être humain.

Ce fut juste l’oeuvre d’un animal !

Les populations ont besoin d’être rassurées

D’où nos exigences pour beaucoup plus de rigueur dans le traitement de ce dossier…

Le président

M Blaise Pascal Cissé