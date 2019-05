Salam Camarades du Front,

On ne peut pas dialoguer avec un fraudeur, un receleur, un tricheur comme Macky Sall. Le seul combat qui nous reste est de l’affronter partout afin de rétablir la démocratie et une République au Sénégal. Nous devons nous radicaliser face à l’ennemi du peuple qui est Macky et son clan. Le MSU France invite les syndicats, les étudiants, tous à une grève illimité non périodique ou à une désobéissance civile afin de reconstruire ce que Macky Sall a déconstruit. Je vous invite à lui tourner le dos comme toute la diaspora Sénégalaise.

Salam

Sidy Fall

Coordonnateur du MSU France et du FPDR France