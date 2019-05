Une véritable surprise de la part du chef de l’Etat après la publication de ce communiqué signé des mains de son dircab…

Décidément, le président de la République semble prêt à lâcher encore et encore du lest pour réussir son dialogue national inclusif. Pour cause, après avoir répondu favorablement à la requête de l’opposition pour une personnalité indépendante chargée de piloter les concertations et la mise en place d’une commission cellulaire ad hoc, il vient de s’engager à mettre en œuvre les consensus issus de cet exercice important dans la poursuite de la modernisation de notre modèle démocratique.

Dans un communiqué publié hier et signé par son puissant ministre d’Etat Mamoud Saleh, le Président Macky Sall va lancer le dialogue national le 28 mai. Il dit souhaiter le choix d’une personnalité indépendante pour diriger les travaux. Le Chef de l’Etat se dit également disposé à mettre en œuvre les conclusions du dialogue national…