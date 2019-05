En conférence de presse jeudi, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a quelque peu entretenu le flou autour de l’avenir de ses joyaux Neymar et Kylian Mbappé. La presse espagnole en fait ses choux gras ce vendredi.

Il ne leur en fallait pas plus pour s’engouffrer dans la brèche. Les déclarations de Thomas Tuchel jeudi en conférence de presse, à propos de l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé, ont fait quelques vagues du côté de l’Espagne. « Nous sommes dans le foot et tout peut se passer. Je ne suis pas naïf, nous sommes attentifs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le mercato est fou », a lâché l’entraîneur allemand du PSG jeudi.

« L’entraîneur du PSG ouvre aussi la porte », a notamment titré Marca en pleine page de sa Une, avec une photo du Brésilien et du Français. « Tuchel n’assure pas l’avenir de Neymar et Mbappé », clame pour sa part AS, en soulignant également que le technicien allemand n’aurait que très peu apprécié le retour au Brésil prématuré de sa star sans sa propre autorisation. Dans le même temps, chez ESPN, son compatriote brésilien Daniel Alves avait affiché son optimisme quant à son avenir.

Le Real n’a jamais lâché Mbappé

Courtisé avec insistance par le Real Madrid depuis plusieurs saisons, Kylian Mbappé s’était montré très flou sur son avenir au PSG dimanche dernier avec ses déclarations fracassantes lors de la remise des Trophées UNFP.

« Si vous me demandez si je veux absolument que les deux restent, clairement, oui. Tout le monde le sait. On va attendre et si ce n’est pas le cas de l’autre côté, on va trouver des solutions », a glissé Tuchel jeudi. Pas de quoi rassurer les supporters du PSG, mais de quoi enthousiasmer la presse espagnole.