Atepa lance à Dakar une Nouvelle Route pour industrialiser…

Le Groupe ATEPA procèdera au lancement du projet «La Nouvelle Route de l’Acier et de l’Aluminium», vendredi 24 mai 2019 à Dakar. Fort d’une expérience mondiale en matière d’architecture et d’urbanisme, concepteur de Villes nouvelles, passionné de l’histoire industrielle africaine, inspiré par la fabuleuse histoire des routes de la Soie, attaché à la création d’emplois pour la jeunesse et soucieux d’une exploitation judicieuse des ressources naturelles en Afrique, Pierre ATEPA GOUDIABY est l’initiateur de ce projet d’industrialisation de l’Afrique de l’Ouest reposant sur la transformation du minerai de Fer et de la Bauxite.

Le projet comporte les volets suivants : SIDERURGIE, ENERGIE, ENVIRONNEMENT, INFRASTRUCTURES et FORMATION. « La Nouvelle Route de l’Acier et de l’Aluminium » est un projet sous régional ouest africain ciblant sept pays : la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la Sierra Léone, le Mali, la Mauritanie, le Libéria et le Sénégal, en se fondant sur le recensement des potentialités et infrastructures dans ces pays. Le projet « La Nouvelle Route de l’Acier et de l’Aluminium » est piloté par une équipe multidisciplinaire chargée d’en fixer les contours et orientations, d’en cerner les défis et enjeux, d’en élaborer la stratégie de déploiement et d’en faire la promotion.