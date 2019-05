Wade et Macky : des gens tapis dans l’ombre ont saboté leurs retrouvailles

L’ancien chef de cabinet du Président Wade fait de croustillantes révélations. Pape Samba Mboup de renseigner dans un entretien avec L’Observateur : « À chaque fois qu’il y a eu possibilité de retrouvailles entre Macky Sall et Me Abdoulaye Wade, des gens tapis dans l’ombre ont essayé de jeter du sable dans le couscous. Si Me Wade avait dit à Macky règle le problème de mon fils, c’est ton jeune frère, le Président Sall allait le faire. Mais, des gens (du Pds) n’ont pas voulu les retrouvailles entre Wade et Macky ».

« En fait, il y a des gens qui ne veulent pas que Karim Wade revienne dans le Pds, c’est pourquoi ils ont saboté ces retrouvailles. Macky Sall a toujours tendu la main. Et Abdoulaye Wade, c’est quelqu’un que je connais, ne peut pas refuser la main tendue. Il avait toujours accepté celle du Président Abdou Diouf qui l’a mis en prison, alors que Macky ne l’a pas incarcéré. Wade a toujours dialogué avec Abdou Diouf, malgré tous leurs problèmes. Wade est un homme de dialogue », a-t-il dit dans le journal repris par Seneweb.