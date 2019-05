Refus d’augmentation des salaires : Macky Sall a reculé

A quel Macky Sall se fier finalement ? En Conseil des ministres, ce mercredi 22 mai, le Chef de l’Etat, Macky Sall invite le Gouvernement à privilégier la concertation sociale permanente avec les syndicats et le patronat. Le Président de la République, à ce propos, fait noter l’importance de l’élaboration et la mise en œuvre des conventions collectives notamment la signature de la nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle, afin de renforcer la protection et le respect des droits des travailleurs.

Le Chef de l’Etat se décide enfin à ce que soit effective la signature de la nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle. Lors de la réception des cahiers de doléances au Palais de la République, le 1er mai dernier, Macky Sall froidement déclarait aux syndicalistes qu’il était exclu pour l’Etat de procéder à toute augmentation de salaires. On sait le tollé qui a suivi cette déclaration du Chef de l’Etat perçue par les responsables syndicaux comme une déclaration de guerre.

Au niveau des centrales syndicales, l’on se prépare même à la riposte contre la déclaration du Chef de l’Etat, en multipliant les rencontres pour unir les efforts. Est-ce pour ne pas faire face à une telle riposte qui pourra ruiner tous ses efforts de pacifier le front social que le Chef de l’Etat met sur la table la signature de la nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle pourtant négociée depuis en août 2018.

Pourtant, l’application de cette nouvelle Convention va entraîner des incidences et une hausse généralisée des salaires aussi bien au niveau du secteur public que celui privé. C’est pourquoi, le secrétaire général du Syndicat professionnel du BTP, le colonel Mbareck Diop soutenait lors de ces travaux, à propos de la hausse généralisée des salaires qui est inéluctable avec la signature de la nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle : « On ne peut pas donner plus que ce qu’on a. On ne peut accepter quelque chose qui ne soit pas en conformité avec les charges et les possibilités des entreprises. Et nous savons très bien qu’il y a une diversité dans les entreprises. Il y en a celles d’équipes qui peuvent se permettre d’accepter cette hausse de salaire. Celles du BTP tirent le diable par la queue. En plus, nous sommes dans un contexte de harcèlement fiscal et des dettes des entreprises ».

Et d’ajouter : « Cette hausse généralisée des salaires est obligatoire. C’est pourquoi il faut que nous soyons prudents à ce propos ». Le Président Macky Sall le sait. La signature de la nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle entraîne inéluctablement une hausse généralisée des salaires. Lui, qui il y a quelques jours de cela, excluait l’éventualité d’une augmentation des salaires. Finalement, la pression des centrales syndicales et les éventuels remous sociaux ont-ils finalement fait reculer le Président Macky Sall ?

Thiémokho BORE