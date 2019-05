Ministère des Sports…Matar Ba fait des promotions internes

Le Ministre des Sports M. Matar BA a nommé mardi á Dakar, son Attaché de Cabinet en la personne de Massène Papa GUEYE. Dix-neuf mois auront suffi au Ministre des Sports, Maire de Fatick toujours affecté par le rappel á Dieu de son défunt proche collaborateur Souleye NDIAYE FAYE (Paix á son âme), pour observer le deuil et pourvoir le poste vacant.

En effet, le nouveau Attaché de Cabinet Massène Papa GUEYE n’est pas en terrain inconnu car, officiant jusqu’ici comme chargé de mission au Cabinet du Ministre des Sports.

Professeur d’histoire et de géographie Massène papa Gueye est titulaire d’un CAECEM en 2009 à la Fastef

et d’un Master 1 en sciences politiques (spécialité contentieux électoral).

Très influent dans les structures de jeunesse, il est depuis 3 ans, Président du conseil communal de la jeunesse et celui départemental de Fatick et, est de la Délégation nationale de Fatick au conseil national de la jeunesse.

Par ailleurs M. GUEYE préside également la commission communication du conseil régional de Fatick. Très actif en politique, Massène Papa GUEYE est membre du comité exécutif national de la Convergence des Jeunesses Républicaines ((COJER) et Volontaire du pôle parrainage et mobilisation de Benno Bokk Yakaar dirigé par Mimi Touré lors de la Présidentielle de 2019, remportée par le Président Macky SALL au Premier Tour.

Á Fatick, il était aussi membre de la communication Benno Bokk Yakaar. En outre le nouveau Attaché de Cabinet est le Point focal projet 3C (club changements climatiques) région de Fatick. Vu son parcours et son expérience malgré son jeune âge, il pourra être d’un apport précieux pour le Ministre des Sports Matar BA.