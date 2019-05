Le Secrétariat Exécutif National du Grand Parti (SEN/GP) s’est réuni, ce mercredi 22 mai 2019, en session hebdomadaire, pour étudier les points suivants inscrits à son ordre du jour :

– Situation nationale;

– Vie du parti.

Abordant le premier point, le SEN/GP a entendu une importante communication liminaire du Président Malick GAKOU qui s’est beaucoup appesanti sur la recrudescence des agressions et des viols souvent suivis de crimes crapuleux dans notre pays.

Ces forfaits sont perpétrés généralement sur les personnes les plus vulnérables que sont les enfants et les femmes qui payent, malheureusement, le lourd tribut d’une violence barbare qui a fini de s’installer dans le quotidien de notre société jadis réputée solidaire et paisible.

A cela, s’ajoutent des séries d’accidents macabres de toutes sortes dont les plus en vue sont constatés sur les routes.

Ces accidents sont souvent causés par le dysfonctionnement du système de circulation dans lequel inter agissent le type de véhicules, souvent trop vétustes et inaptes à la circulation routière, la qualité des routes et le comportement des conducteurs dont la plupart se distinguent par la non observance des règles du code de la route.

De même, il faut ajouter les vols récurrents de bétail dont sont victimes les éleveurs dans la région sud du pays, particulièrement dans le département de Sédhiou.

Tout cela pose l’épineux problème de la sécurité de nos populations et de leurs biens qui est un rôle régalien que l’Etat du Sénégal doit assumer avec responsabilité et assurer de manière satisfaisante afin d’éradiquer ces violences dans toutes leurs formes.

Le SEN/GP s’indigne de cette grave situation, s’incline devant la mémoire des disparus et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées.

En outre, il condamne de la manière la plus virulente ces violences et accidents macabres et appelle le gouvernement à prendre, dans les meilleurs délais, toutes les dispositions utiles pour faire face à ces calamités.

Le SEN/ GP lance un appel vibrant aux Forces vives de la Nation pour une mobilisation citoyenne afin d’endiguer tous ces fléaux qui gangrènent la pérennisation et la consolidation de notre Etat afin d’assurer à notre pays les bases de son développement harmonieux.

Au chapitre du dialogue national, le SEN/GP réaffirme sa volonté manifeste d’y participer dans les conditions requises et adoptées par le Front de Résistance National (FNR).

A cet égard, le SEN/GP a vivement demandé au Président Malick GAKOU de ne ménager aucun effort pour la concorde nationale et la réussite du dialogue au nom des intérêts supérieurs de la Nation.

Le combat pour le SENEGAL vaut tous les sacrifices.

Abordant le second point, le SEN/GP s’est réjoui des échos venant de la base qui a accueilli favorablement et avec enthousiasme les opérations de renouvellement et de structuration du Grand Parti.

Dans cette dynamique, le SEN/GP a décidé, après le démarrage de la vente des nouvelles cartes, le 1 juillet 2019, de faire une tournée nationale et internationale pour amorcer les bases de la remobilisation de toutes les structures du Parti pour le renforcement et la valorisation de sa massification.

Fait à Dakar, le 22 mai 2019

Le Secrétariat Exécutif National

Porte-Parole du Jour

El Hadji Abdou WADE