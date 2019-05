Insécurité : un Conseil présidentiel sur la sécurité prévu en août

Lors de la tenue du conseil des ministres le Chef de l’État Macky Sall a informé de la tenue d’un Conseil présidentiel sur la sécurité des biens et des personnes au début du mois août. Une façon de rappeler l’impératif du renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans un contexte marqué par la recrudescence dangereuse de la délinquance et des crimes, la persistance du fléau d’accidents routiers meurtriers, les incendies mais également les effondrements de bâtiments.

Au titre de la lutte contre la délinquance juvénile et le grand banditisme, il a réitéré, selon Dakaractu, les directives visant au renforcement efficace des mesures de sécurité.

Revenant sur la sécurité routière, le Président de la République a invité le Gouvernement à appliquer rigoureusement les mesures interministérielles arrêtées avec une utilisation rationnelle des forces de sécurité.