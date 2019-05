Depuis le viol suivi d’un crime horrible sur la personne de Bineta Camara à Tambacounda, les découvertes du corps dénudé d’une femme à Ouakam, d’une jambe humaine à Yarakh, la question de l’insécurité qui ne date pourtant pas d’aujourd’hui fait rage un peu partout au Sénégal. Au point même, on l’on assiste à des positions extrêmes poussant certains à préconiser le retour de la peine de mort au Sénégal. Ceci tout juste pour mettre un terme à l’accroissement de la criminalité.

C’est dans ce contexte si dramatique pour le Sénégal que le Bureau des relations publiques de la police publie un rapport, statistiques à l’appui, sur les opérations de la police nationale durant le mois d’avril 2019 sur l’ensemble du territoire national. Voir la police nationale communiquer et publier les résultats de ses activités mensuelles, est rare. Il a fallu que l’attention de l’opinion soit attirée par ces séries de tant de violences au Sénégal, pour que la police daigne enfin rendre des comptes sur ses activités durant une période bien déterminée.

Ainsi renseigne le rapport du Bureau des relations publiques de la police, durant le mois d’avril 2019, sur l’ensemble du territoire national, 3 898 individus dont 38 étrangers ont été interpellés pour diverses infractions. Parmi eux, 1026 nationaux et 24 étrangers ont été déférés au parquet.

Le Bureau des relations publiques de la police annonce par là également, le démantèlement de 14 bandes d’individus dangereux ainsi que l’arrestation de 47 malfaiteurs. Durant cette même période, 206 personnes ont été arrêtées dont 3 étrangers, ont été interpellées pour usage de drogue, 71 individus dont 11 étrangers et 1 pour culture de chanvre indien ont eux été arrêtés.

Face à la recrudescence de la violence et de l’insécurité, les forces de police, mais aussi de gendarmerie demeurent plus que jamais interpellées. L’opinion n’aurait été choquée par tant de cas de violences et d’insécurité, la police n’aurait jamais trouvé nécessaire de s’empresser pour nous dresser un rapport mensuel. Pourtant, c’est ce qu’est en droit d’attendre d’elle constamment la nation qui a le droit de savoir que les forces de sécurité et de défense veillent constamment sur elle.

La lutte pour assurer la sécurité des citoyens ne passe pas seulement par la publication périodique des efforts effectués par les forces de défense et de sécurité. Elles vont au-delà et passent par des mesures drastiques. Le rétablissement de la peine de mort au Sénégal, comme brandi par certains y compris des responsables du régime, n’est pas la meilleure solution par l’Etat pour lutter contre l’insécurité. Les forces de sécurité et de défense ont besoin de moyens, tant sur le plan logistique que sur le plan humain afin de pouvoir faire face à la situation. Il est temps que les autorités sachent que l’heure est beaucoup plus aux actes qu’aux vœux pieux.

Où en sommes-nous avec le projet d’installations de caméras-vidéos surveillance à travers les artères des grandes villes ? Les autorités en avaient émis l’idée. Mais, depuis aucun acte n’a été posé allant vers sa concrétisation. Les forces de sécurité et de défense ont besoin d’être davantage équipées et renforcées sur le plan humain. Tout ceci pose également sur la personne qui doit occuper le poste de ministre de l’Intérieur au Sénégal.

Le profil du ministre de l’Intérieur est un problème au Sénégal. Pourquoi faire occuper à ce poste, un homme qui devra penser tout son temps, à se préoccuper de questions politiques, comme comment faire réélire son Président de la République ou faire conserver la majorité à son parti à l’Assemblée nationale ? Un homme qui ne pense qu’aux échéances électorales ou alors comme c’est le cas en ce moment, à vouloir s’occuper de l’organisation du dialogue national. Certains dossiers échappent à Aly Ngouille Ndiaye, l’actuel ministre de l’Intérieur. Face à la recrudescence de l’insécurité et de la violence, la responsabilité de Aly Ngouille Ndiaye est plus que jamais interpellée.

Thiémokho BORE