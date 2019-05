Fraude électorale : vers une riposte à visage politico-juridique

« Fonds d’Appui du projet : « Fraudes » lors du Scrutin de l’élection Présidentielle 24 Février 2019/Coalition Citoyenne d’Appui à l’initiative de Barthélémy Diaz (FAP-SEP2O19/CAP_I B D).

Intermédiation financière éthique, à visage citoyen.

HISTORIQUE :

Le projet mère dudit fonds a été restitué et partagé dans ces rubriques ci-dessous: Eléments d’appréciation : Pertinence :

« La prestation de serment du 2 avril 2019, ne reposera sur aucune légitimité électorale et surtout sur aucune légitimité républicaine ». Dans la foulée, Diaz annonce une plainte contre le ministre de l’intérieur, le Directeur Général des élections, le Directeur de l’automatisation des fichiers et certains magistrats « complices » pour « faux et usage de faux et associations de malfaiteurs. »

Il compte saisir l’Union des magistrats du Sénégal, la société civile et certaines organisations de défense des droits de l’homme. Recueil de Presse.

Convenons-en, à l’instar des observateurs que : « Le jugement de Barthélémy Diaz s’appuie sur la réflexion plus que sur des impressions ou des intuitions ». Une part d’idéalisme, de rectitude et de droiture politique républicaine soutient le grand sens logique et démocratique de son initiative. Les ressentis et le perçus des propos sont fulgurants et les émotions. Les activités des membres de la coalition seront focalisées dans le travail qui demande une plus grande démarche et de sérieux. Nous entamerons les premiers pas tout en ayant l’esprit clair. Un changement positif pourrait se produire dans le contexte politique du pays.

Une riposte à visage politico juridique de haute dimension contre les fraudes relevées par Diaz lors du scrutin 24 Février est en perspective et ne tardera pas à se dérouler au niveau national et international.

Macky SALL, Président de la république, vient d’être réélu au premier tour à l’issue du scrutin du 24 Février 2019. Le scrutin n’a été que l’aboutissement, le point d’orgue d’un processus électoral biaisé, faussé, vicié, vicieux et négativement maculé par toutes sortes de dysfonctionnements et de forfaitures, et surtout par la violation de l’esprit consensuel qui doit présider à l’établissement de règles de jeu correctes, équitables et objectives admises par toutes les parties prenantes. . . . Ces propos ont été énoncés par un observateur, politologue, recueillis dans la presse dans une contribution intitulé « Une parole instable, un mensonge public, des maladresses outrageantes. » Boubacar Sadio, commissionnaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite dixit dans DakarTimes n°613 Vendredi 17 Mai 2019 p.10

Un citoyen analyste au long cours de l’actualité politique s’interroger à travers une publication de haute teneur citoyenne ; Dakar Times Numéro 615 du lundi 2O Mai 2O19 : P 10 Opinion »Qui peut arrêter le Président Macky Sall

AVANT PROPOS :

Dans l’environnement mondial actuel de la finance internationale, les produits financiers à visage humain se distinguent par leur degré de prise en compte du facteur citoyen en même temps que du facteur volontariat. Ils s’inscrivent pour une redistribution équitable et s’articulent pour produire une générosité financière agissante. Le citoyen et son environnement politique ne sont plus des laissés pour compte. Il est connecté dans un défi de rétablissement de valeurs républicaines et démocratiques.

INTRODUCTION :

SOURATE 21 AL ANBIYĀ˓ (LES PROPHÈTES) Verset 94 : « Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et Nous le lui inscrivons [à son actif].

RESUME :

Le projet mère du fonds est à l’étape pratique devant à élucider l’avis énoncé dans ce lien ci-bas par Barthélémy Diaz. Par ricochet édifier le peuple sur la teneur et la portée des expressions citoyennes du Maire Barthélémy Diaz. Cette approche constitue les fondamentaux du fonds : le but de cette intermédiation financière a visage citoyen est la mesure d’accompagnement en vue d’une souscription citoyenne. https://xibaaru.sn/2019/05/02/serigne-saliou-samb-pour-une-riposte-contre-les-fraudes-relevees-par-barth/

De terribles fracassantes révélations ont été faites sur la tenue et le déroulement de l’élection présidentielle du 24 Février dernier.

Le Maire de Sacré Cœur Barthélémy Diaz en conférence de presse ce samedi 30 mars a dénoncé des magouilles de l’Etat en complicité de hautes autorités. Pire, il a relevé des preuves incroyables. Les quelles preuves palpables à l’appui explique Barthélémy Diaz confirment la non régularité sur le fichier électoral. Barthélémy Diaz annonce une plainte contre les autorités administratives et parle d’un holdup up électoral avec la complicité du ministre de l’intérieur (24heures Lundi 1 Avril 2019 n°606.)

Il est question de rétablir les vérités qui englobent en totalité l’exposé de Barthélemy Diaz. Se regrouper dans cette entité populaire de citoyens responsables est un pas vers la bonne direction d’un climat politique apaisé.

Dés lors se justifie à plus d’un titre le pourquoi de cet élan fédérateur autour de l’initiative de Barthélémy Diaz, auteur de si lourdes et combien grandes d’expression citoyenne.

« Le jugement de Barthélémy Diaz s’appuie sur la réflexion plus que sur des impressions ou des intuitions ». Une part d’idéalisme soutient le grand sens logique de son initiative. Les ressentis et le perçus des propos sont fulgurants et les émotions gérés en les besoins de l’occasion. Le peuple a bien raison de voir en face, comme gardien de la constitution, un homme légitiment ayant gagné sans ambages cette épreuve sociopolitique. Dès lors s’évertuer à avoir le cœur net sur la teneur des statistiques des urnes déclarant Macky Sall, victorieux du scrutin du 24 Février 2019 est une attitude de citoyenneté responsable. Tout cela est d’actualité

L’INTERMEDIATION FINANCIERE ETHIQUE A VISAGE CITOYEN DU FONDS :

L’intermédiation financière comprend l’ensemble des activités développées par les financiers qui s’interposent pour mettre en relation l’offre et la demande de capitaux. Cette intermédiation financière peut se présenter sous la forme de différents statuts. Dans ce cas précis dudit fonds elle est assurée par des experts en la matière.

Engendrer de nouvelles voies financières, confectionner de nouveaux produits adjacents, entrevoir les moyens de financement par la solidarité citoyenne, fondés sur des financements innovants en matière de volontariat ; constitue une réponse claire qui cerne les questions auxquelles s’adressent les besoins financiers du projet : «Fraudes » lors du Scrutin de l’élection Présidentielle 24 Février 2019/Coalition Citoyenne d’Appui à l’initiative de Barthélémy Diaz (SEP2O19/CAP_I B D).

JUSTIFICATIONS DE l’INTERMEDIATION FINANCIERE DUDIT FONDS :

L’intermédiation financière hors des circuits classiques, mais porteuse de valeurs civiques et patriotiques ; le renforcement des capacités financières pour ce qui est de drainer, canaliser, domicilier, affecter les ressources financières ciblées, non génératrices d’endettement est la formule justificative retenue à propos du financement des actions encerclant l’initiative de Barthélémy Diaz.

CONTOURS DU FONDS :

Dans cette perspective financière de style nouveau cernant les contours psychologiques de la solidarité, les ressources financières appropriées devraient s’annoncer comme un levier qui soulève entre autres, l’élimination de toute entrave s’interposant à l’accès des dites ressources à des fins de financement du projet à haute valeur ajoutée .Elles sont à comptabiliser dans le processus de l’établissement des équilibres politiques rompus dans nos cieux. Il s’agit donc de bâtir dans l’expertise et confectionner par l’expérience des instruments épousant la nouvelle donne financière :

La solidarité-la Générosité-la volonté financière.

Lesquels instruments adoptés et acceptés par les parties prenantes du projet devront être façonnés et taillés sur mesure pour justement mener une intermédiation financière adéquate, à visage humain, porteuse de bonne gouvernance politique au profit du peuple.

IDENTITE FINANCIERE DU FONDS:

La rectitude et la discipline financière, la bonne gouvernance y trouvent un terrain d’application psychique.

Le FAP-SEP2O19/CAP_I B D est constitué de diverses ressources spécifiques, de nature et volume importante et de sources variées. Lesquelles finances revêtent le contenu du projet.

Le FAP-SEP2O19/CAP_I B D est l’expression de la volonté financière des souscripteurs.

Le FAP-SEP2O19/CAP_I B D est une forme d’engagement de solidarité financière au même titre que la consommation équitable, le bénévolat, la militance, le don, l’aide non concessionnelle, la subvention.

LE PORTEFEUILLE-TITRES DU FONDS :

Les Titres de Souscription Financière Volontaire (TSFV) sont les actifs financiers dérivés du FAP-SEP2O19/CAP_I B D. Les titres sous forme et nature de produits financiers adaptés intègrent en leur sein un mécanisme de solidarité financière volontaire.

L’E-DESK DU FONDS :

L’E-desk est une mesure d’accompagnement technologique, un réceptacle de souscription volontaire de solidarité au FAP-SEP2O19/CAP_I B D.

7: CADRE ANALYTIQUE DU FAP-SEP2O19/CAP_I B D :

7.1. Définition du fonds:

Le FAP-SEP2O19/CAP_I B D est le dispositif qui se définit à la fois comme un mécanisme technico-financier, catalyseur et réceptacle des contributions volontaires orientées aux étapes dudit projet.

7.2. Terreau de fertilisation:

L’éthique, la valeur, le rendement, la psychologie, la visibilité, la configuration constituent le terreau d’application accepté pour la fertilisation de cette forme innovante d’intermédiation financière à visage citoyen porteuse de développement durable et non génératrice d’endettement.

7.3. Constitution des ressources :

Levée de fonds volontaire de solidarité financière citoyenne.

7.4. Emploi des ressources :

Couvertures des étapes du management du projet mère.

7.5. Public souscripteur :

Le public ciblé pour la souscription fait un geste financier d’union résolue en choisissant la forme d’un strict point de vue rendement des droits humains –Citoyenneté-Transparence-Bonne Gouvernance-éthique-civisme-Patriotisme. Laquelle cible est consciente et rassurée que leur investissement financier de nature citoyenne va engendrer avantageusement une utilité sociale forte dans le rétablissement des équilibres sociopolitique rompus et reconstruction de la gouvernance vertueuse et sobre du Sénégal.

Bailleurs de fonds pour les Droits Humains ;

Personnes (physiques et / ou morales) engagée à la teneur et portée du projet mère dudit fonds : SEP2O19/CAP_I B D ;

Parrains et Marraines du projet mère.

7.6. PHILOSPHIE DU FONDS:

Souscription Volontaire de Solidarité financière.

7.7. LE PRODUIT FINANCIER DU FONDS:

Titre de Souscription Financière Volontaire (TSFV).

Ce produit financier fort adapté, motivant, captivant est à multiples facettes dont la revalorisation des valeurs républicaines, démocratiques, éthiques propres à la restauration des équilibres de bonne gouvernance sobre et vertueuse rompus.

7.8. VEHICULE D’INVESTISSEMENT DU FONDS :

La collecte populaire « fundraising » à visage citoyen, s’effectue en ligne, grâce aux TICS. C’est un moyen de faire un don via Internet, typiquement de méthodes diverses. Le modèle du fonds est basé sur trois acteurs : la coalition -d’appui à l’initiative de Barthélémy Diaz bénéficiaire- le donateur à savoir le peuple ayant voté le 24 février 2O19 et une plateforme digitale confectionnée pour les besoins du fonds d’appui.

CONCLUSION :

Le Prophète (Saws) a dit:

« Allah ne vous regarde pas par votre visage ou par vos richesses, mais Il vous regarde par la sincérité de votre cœur et la nature de vos actes. » (Source : Muslim).

AUTEUR : Comité de Management

SERIGNE SALIOU FALL. B A A, MSEC. Economie-Finance .Investing and money Management Diplôma. Crédit management Diplôma.

NB : A suivre appel Ciblé à la souscription du fonds.