Dialogue : la cinglante riposte des non-alignés contre leurs détracteurs

Le Pôle des non-alignés, partie prenante, à part entière, des concertations sur le processus électoral, constate des sorties tout azimut de certains « leaders politiques » comme des vautours devant leur proie.

Le Pôle des non-alignés informe ces aventuriers des temps modernes que depuis plus de quinze (15) ans, il est un acteur incontournable des cadres de concertation et les appelle à plus de sérénité et moins de singularité dans leur comportement.

Il faut rappeler, pour mettre un terme à l’amalgame volontairement entretenu que :

Lors de la concertation sur le processus électoral, il y a toujours eu plusieurs pôles, (exemple, en 2011, il y avait six (6) pôles)

C’est en 2014 que les acteurs politiques ont convenu de ramener le nombre de pôles à trois (3) : Majorité, Opposition et Non-alignés.

Le Pôle des non-alignés, dénonce énergiquement ces sorties malheureuses de personnes mues par des intérêts crypto personnels dignes des gavroches d’une certaine époque.

Le pole des non alignes composés de partis légalement constitués exige le respect du principe d’égale dignité des formations politiques au regard des dispositions pertinentes de la Constitution. Par conséquent invite ces illuminés à faire preuve de retenue et de responsabilité

Le Pôle des non-alignés, estime être en totale conformité avec ses convictions et ne dépend d’aucune « chapelle nihiliste » où c’est la loi du maître qui parle au nom de tous, et pense que ces agitateurs ne recevront que mépris et honte, et doivent se pencher sur les contradictions qui minent leur vécu quotidien avant de s’attaquer aux autres.

Par ailleurs, Le Pôle des non-alignés, rappelle à ces piètres médisants que l’attente qu’ils placent en notre action se traduit par le refus de la soumission et l’acceptation d’un sens aigu de la citoyenneté symbole de l’émergence d’un citoyen modèle, décidé à se prendre en charge pour la réalisation d’un avenir commun et infaillible.

Ainsi, Le Pôle des non-alignés poursuivra son implication fortement et fermement afin de donner à la communauté humaine nationale sénégalaise, la possibilité d’exprimer toute la plénitude de son attachement à ses valeurs démocratiques. Le pole des non-alignés attend d’être jugé et jaugé à l’aune de la qualité de ses propositions d’améliorations des TDR et des propositions de profils en vue des travaux de qualité au niveau des concertations politiques qui doivent rester patriotiques

Le Pôle des non-alignés rappelle à ces adeptes du terrorisme verbal et de la stratégie de caporalisation, comme pour paraphraser l’autre, que :

la haine ne construit pas elle détruit ;

le mépris des autres ne construit pas il détruit ;

les accusations gratuites ne font pas l’honneur de leurs auteurs, elles dégradent l’homme.

Par la même occasion, nous prenons également toute l’opinion nationale et internationale ainsi que tous les observateurs à témoin sur ces comportements d’indignes personnes.

Dakar le 22 mai 2019

Le Pôle des Non-alignés