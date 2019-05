Bignona : Le maire arme les femmes pour leur autonomisation

Le maire de Bignona a offert une formation au réseau des femmes de sa commune. Elles sont plus d’une centaine a bénéficié d’une initiation à la teinture, à la fabrication de savon ou eau de javel et à la transformation de produits locaux. Avec ce savoir-faire acquis grâce au concours du Maire Mamadou Lamine Keita, les femmes s’engagent à donner de la valeur ajoutée aux produits locaux notamment qui pourrissent ou qui sont mal commercialisés. Aujourd’hui, ces femmes n’attendent que le soutien des autorités pour mettre en pratique leur savoir-faire. Elles tendent encore la main à l’édile de Bignona qu’elles considèrent comme leur moteur afin qu’il leur aide à trouver du financement et du matériel.

Ces femmes avaient sollicité sans succès le financement de la DER mais maintenant qu’elles ont appris quelques chose, elles estiment que l’Etat doit les accompagner car tout ce qu’elles veulent c’est sortir de la dépendance et être tout simplement autonome afin qu’elles puissent contribuer honorablement à l’atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent.

Le Maire de Bignona déjà conscient de la place que la femme doit jouer dans le développement de sa commune et du Sénégal s’est engagé à poursuivre son accompagnement envers les femmes et les autres groupes socioprofessionnels. Mamadou Lamine Keita veut ainsi donner corps à la volonté du chef de l’Etat qui veut promouvoir le développement du Sénégal à partir des territoires. Il adhère ainsi aux sollicitations des femmes et se dit déterminé à être à leurs côtés pour les aider à obtenir du matériel et le financement nécessaire pour mettre en pratique tout e qu’elles ont appris.

L.BADIANE pour xibbaru.sn