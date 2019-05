Sur Facebook, il demande à tuer des femmes…Il est au Gnouf !

Pour une Incitation de la haine sur les réseaux sociaux, le jeune Ousmane Mbengue arrêté hier par la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane. Ousmane Mbengue a appelé sur sa page Facebook à exterminer les femmes sénégalaises suite à la publication d’une de ses camarades de classes du nom d’Aïssatou Diouf dénonçant les violences à l’égard des femmes. Un tollé en est suivi et cette dernière a porté plainte devant le Procureur. Il est poursuivi pour « appel au meurtre », « incitation à la haine » et « injures publiques via les nouvelles techniques de l’information et de la communication ».