Ngouda Fall Kane : « Le dialogue n’est pas une négociation »

« Le dialogue national n’est pas une négociation ». C’est la conviction du leader du parti « Jam Ak Kheweul », Ngouda Fall Kane, qui salue les « actes forts posés par le Président Macky Sall après sa réélection ». Il appelle à cet effet, l’opposition et la majorité à échanger sur ce qui les divise.

« Le dialogue n’est pas une négociation, mais un échange d’idées entre parties adverses, en vue de trouver les solutions consensuelles et appropriée aux problèmes qui se posent et qui semblent les séparer. De ce point de vue, ne pas répondre favorablement à cette invitation au dialogue initié par le président de la République, pour des raisons purement politiciennes, relève de l’infantilisme politique et du manque de patriotisme », déclare-t-il.

Dans un entretien avec « L’Observateur » repris par Pressafrik, l’ancien agent à l’Inspection général d’Etat (Ige) souligne qu’ : «Il est nécessaire à la limite obligatoire, que l’opposition et la majorité échangent sur ce qui les divise, à savoir le fichier électoral, le processus électoral, dont le parrainage, le calendrier électoral et tout autre sujet percutant ayant trait à la stabilité sociale et à la sécurité des populations ».

Par ailleurs, Ngouda Fall Kane se dit « heureux de constater que ce dialogue est aujourd’hui facilité par les concessions faites par la majorité, s’agissant de la mise en place d’une commission de supervision neutre qui écarte de facto le ministre de l’Intérieur. La politique de la chaise vide n’a jamais été une posture responsable ».