Selon le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana, « le Sénégalais souffre beaucoup du fait de devoir payer un loyer, mais aussi épargner à côté pour devenir propriétaire ». Le ministre explique que le Président Macky Sall dans le secteur de l’habitat veut permettre aux Sénégalais ayant des revenus modestes et travaillant dans le secteur informel de devenir propriétaire de leur logement. Selon l’ancien du Patrimoine Bâti, c’est pour apporter des solutions à ces difficultés que le Président Macky Sall a mis en place le projet de 100.000 logements et le programme zéro bidon ville. «Le financement est une des clés de l’accès aux logements. C’est pourquoi, les banques, l‘Etat et les promoteurs immobiliers doivent conjuguer leurs efforts», dit-il dans L’AS repris par Igfm.