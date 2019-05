Le plus gros mensonge du Sénégal…se trouve à l’AIBD

Incroyable mais vrai ! Au Sénégal, on peut se lever et mentir sur des chiffres…Et personne ne parle. Même pas les plus hautes autorités de l’Etat qui se cachent souvent derrière ces chiffres mensongers. Xibaaru va vous démontrer comment les autorités de l’Aéroport international Dakar Blaise Diagne de Diass (AIBD) en complicité avec la société Limak-AIBD-Summa (LAS) qui gère l’aéroport Dakar Blaise Diagne mentent sur les performances de notre aéroport international…

Les chiffres

Hier lors d’un « ndogou de presse » à Thiès offert par Xavier Mary, directeur général de LAS, la société gestionnaire de notre aéroport, des chiffres ont été avancés : « En 2018, l’AIBD a fait une progression de +9,77%, pour un trafic total de 2,4 millions de passagers » déclare le DG Xavier Mary avant d’ajouter : « Cette année…on fera en sorte d’atteindre des niveaux qui sont supérieurs à la moyenne africaine ». Il est suivi dans ses propos par le secrétaire général de LAS, Papa Mahawa Diouf : « L’aéroport Dakar Blaise Diagne figure dans le « top 10″ en Afrique »…

Comment peut-on dire de tels mensonges comme s’il n’existait pas dans ce pays des organes de contrôle capables de « cracher » la vérité à la face des autorités de LAS…

Comment le Sénégal, avec un seul aéroport, peut se targuer d’être dans le top 10 en Afrique. Les aéroports internes sont à l’agonie. Et le Sénégal dispose d’un seul aéroport international. L’aéroport Léopold Sédar Senghor a été fermé. Maintenant revenons sur les chiffres. Comment l’AIBD qui fait en un an 2,4 millions de passagers peut-il supplanter un aéroport qui fait le même chiffre en un mois.

« Les aéroports du Royaume du Maroc ont enregistré, en avril dernier, un volume de trafic commercial de 2.307.558 passagers, soit une augmentation de 14,64% par rapport à la même période de l’année 2018 ». voir le lien suivant http://2m.ma/fr/news/aeroports-du-maroc-plus-de-23-millions-de-passagers-en-avril-20190519/

Et avec 2 millions de passagers par an, on peut battre un pays comme le Maroc qui le fait en un mois.

Maintenant rendons nous dans toute l’Afrique et regardez le tableau des aéroports performants depuis 2016 avec près de 20 millions de passagers par an….

Liste des aéroports les plus fréquentés en Afrique de 2016 à 2017 avec des évolutions prévues à la hausse pour 2018.



Avec ces chiffres qui doivent être revus à la hausse en 2018, comment l’AIBD avec ses 21 millions de passagers peut-il être au dessus de Maurice qui est 17ème du classement et qui affiche plus de 3 millions de passagers…?

Le directeur général de la société Limak-AIBD-Summa (LAS) et ses services doivent s’abstenir de raconter des mensonges aux autorités en maquillant leurs chiffres…Par contre l’AIBD peut se targuer d’être un des plus beaux aéroports de l’Afrique de l’Ouest…à suivre