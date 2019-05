En cas d’empêchement, c’est Cissé Lo qui va remplacer Macky

Aujourd’hui, en cas de vacance du pouvoir, c’est Moustapha Cissé Lô qui dirigerait le pays. C’est en tout cas, ce qu’a signalé le député Alioune Souaré, qui vient de remplacer Modou Diagne Fada à l’Assemblée nationale. « Au regard croisé respectivement entre les articles 28 et 41, c’est ahurissant de noter qu’à l’état des dispositions actuelles de la constitution, en cas d’empêchement ou de démission du président de la République, c’est Moustapha Cissé Lô, premier vice-président à l’Assemblée nationale qui va suppléer le président Macky Sall », a indiqué le parlementaire dans une tribune publiée ce lundi via les réseaux sociaux et reprise par Seneweb.

Pour étayer ses propos, M. Souaré, qui est aussi expert parlementaire, explique que c’est l’article 41 de la Constitution qui détermine les conditions de la suppléance présidentielle et désigne le président de l’Assemblée nationale comme le potentiel remplaçant. Mais, signale-t-il, le président de l’Assemblée nationale est, lui aussi, suppléé par le vice-président de l’institution parlementaire en cas de carence.

« Or, cette carence est déjà établie pour l’actuel président de l’Assemblée nationale, frappé par la limite d’âge prévue par l’article 28 de la constitution dont la fourchette est à 35 ans au moins et à 75 ans au plus », signale M. Souaré. De son avis, le dialogue politique devrait inclure des discussions sur la suppléance.