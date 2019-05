Il a rénove le Sénégal et sa physionomie, il a innové et plusieurs fois inauguré de nouvelles infrastructures.

Le Président Macky Sall a rehaussé notre économie, réhabilité notre diplomatie, et relevé la défense et la sécurité nationales jusqu’à nos frontières.

Le Président Macky a aidé et soutenu les couches les plus vulnérables. Il a redonné le sourire à ceux qui n’en avaient plus.

Il a renforcé et ragaillardi notre démocratie et rendu plus efficace, notre administration publique. Il a solidifié la bonne gouvernance et renforcé l’Etat de droit.

Le Président Macky Sall a protégé nos maigres ressources et mis en quarantaine les virus, voleurs, vautours et autres prédateurs de la République, y compris les adeptes des pots de vin et les corrompus.

Il a attiré la baraka chez nous et aujourd’hui, nous parlons d’or, de gaz, de pétrole, de zircon.

Son Excellence, le Président Macky a ramené la paix en Casamance, désengorgé Dakar par la construction du pôle urbain de Diamniadio et construit le pont Sénégalo-Gambien tout en renforçant la coopération dans la sous-région et partout ailleurs.

Le Président Macky a désenclavé la Casamance et revalorisé toutes les zones. Il a rendu fiers tous les sénégalais. L’eau pour tous, l’électricité pour tous sont des réalités partout. Les pistes rurales, les centres de santé poussent partout comme des champignons.

Macky a permis à une meilleure redistribution des richesses.

Les Daaras sont modernisés, les cités religieuses sont embellies. Avec des milliers de kilomètres de routes et d’autoroutes construits, de ponts, de nouveaux aéroports, d’aérodromes, de nouvelles infrastructures sportives comme l’arène national, l’Aréna de Diamniadio, de stades, de nouvelles compagnies aériennes, de nouveaux bateaux; de renforcement et d’acquisition de nouveaux bus et de nouveaux moyens de locomotion comme le TER et les Bus Rapid Transit, Macky reste le meilleur Président d’ Afrique.

Le riz, les légumes, les fruits se récoltent en masse et se vendent à bas prix. L’abondance est devenue une réalité au Sénégal.

Me Diaraf SOW Sg Parti ADAE/J