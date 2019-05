Les routes continuent de tuer. Un homme et une femme ont perdu la vie ce Mercredi à Bignona entre le village de Koutenghor et celui de Tendième. Un mini car de transport en commun est entré en collision avec un camion. Le chauffeur du car et une dame y ont laissé leur vie. On a également dénombré quatre blessés dont trois grièvement déjà référés sur Ziguinchor pour une meilleure prise en charge. Rappeler que le département de Bignona qui occupe 72% du territoire de la région de Ziguinchor ne dispose pas encore d’hôpital alors que le plateau technique du centre de santé est limité pour prendre en charge certains cas d’urgence.