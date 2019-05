URGENT-Auchan met en vente 21 magasins en France

Afin d’enrayer les pertes enregistrées en 2018, la branche distribution du groupe Auchan Holding décide de céder une vingtaine de magasins déficitaires dans l’Hexagone. Un peu moins de 1 % des salariés d’Auchan Retail France sont concernés. Mais c’est un choc dans une entreprise où la famille Mulliez, propriétaire, s’est toujours attachée à protéger l’outil de travail.

Drôle de premier mai pour les 73.800 salariés d’Auchan Retail France. Au lieu d’une fête du travail, « Auchan fait la fête au travail », selon la formule lancée par la CFDT à l’annonce mardi de la mise en vente de 21 magasins dans l’Hexagone. Comme il l’avait laissé entendre lors de la présentation des résultats 2018 du groupe nordiste début mars , Edgar Bonte, arrivé en octobre dernier à la tête de Auchan Holding, a tiré les conséquences d’une situation qualifiée alors de « très préoccupante ». Le chiffre d’affaires d’Auchan Retail France a reculé de 1,3 % sur un an en 2018, à 17 milliards d’euros et, plus grave, l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) s’est effondré de 44 %. La priorité de l’entreprise est de rétablir ses résultats en 2019.

« Arbitrages lourds »

Le redresseur de Kiabi, enseigne détenue comme Auchan par l’Association Familiale Mulliez (AFM), n’avait pas écarté alors « des arbitrages lourds et des renoncements » dans le cadre de son plan intitulé « Renaissance ». La démarche a commencé à l’étranger, où Auchan a déjà fermé des magasins en Russie, en Chine et au Vietnam. Vient maintenant le tour de la France. Les comptes ont été faits. Lors de plusieurs comités centraux d’entreprise mardi, l’entreprise a donc communiqué aux représentants des salariés la liste des 21 magasins mis en vente par le distributeur : 1 hypermarché, celui de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis avec ses 188 salariés, 13 supermarchés (Faulquemont, Tours, Esvres, Roanne, Marquette-les-Lille, Arras, Perpignan, Mulhouse, Rouen, Albert, Athis-Mons, Chevilly-la-Rue, Saint-Ouen-L’Aumone) qui totalisent 265 employés, 4 chronodrive (Agen, Bayonne, Vannes, Caen), avec 89 personnes concernées, deux Halles d’Auchan (Meaux et Bobigny) employant 150 salariés, et enfin le centre de préparation de commandes Auchandirect de Marseille (31 personnes).

Au total, 723 employés sont concernés par ces cessions, soit un peu moins de 1 % des 73.800 salariés d’Auchan France Retail, qui exploite 637 magasins, dont 123 hypermarchés et 300 supermarchés en pleine réorganisation . La direction présente les sites concernés comme « durablement déficitaires » malgré les investissements et les relances commerciales opérées en 2018 « et sans perspectives réalistes de retour à la rentabilité ». Ce qui n’empêche pas le distributeur d’affirmer être en « recherche active de repreneurs. »

Recherche active de repreneurs

A défaut, il envisage d’ores et déjà de fermer ces magasins et ouvrirait alors un plan de sauvegarde de l’emploi. « Nous avons proposé ces sites à des repreneurs et sommes en discussions avancées », indique aux « Echos » le secrétaire général d’Auchan Retail France, Franck Geretzhuber, qui espère avoir conclu avant le début de l’été.

Pas suffisant pour rassurer les syndicats qui accusaient le coup après l’annonce. « Nous ne nous attendions pas à une annonce d’une telle ampleur, 21 sites, c’est énorme », a réagi le délégué CGT, Gérard Villeroy. « Pour qu’il y ait reprise, il faut des repreneurs », a-t-il ajouté, dubitatif. Même son de cloche du côté de la CFDT. Son délégué, Guy Laplatine, a dénoncé « des années d’errances stratégiques », craignant à terme un « PSE d’envergure en mode départ contraint ». Et même en cas de reprise, « les salariés concernés auront un statut social beaucoup moins intéressant », a-t-il souligné, en rappelant aussi que « l’obligation du repreneur à garder les effectifs des magasins se limite à quinze mois. »