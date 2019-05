Tourisme : l’Etat va contribuer à l’aménagement du village de Pointe-Sarène

Le gouvernement est déterminé à aider à l’aménagement du village de Pointe-Sarène pour qu’il soit au niveau des futurs aménagements de la deuxième station touristique de la Petite-Côte que ce village va abriter, a assuré le ministre en charge du tourisme Alioune Sarr.

« A Pointe-Sarène, nous avons vu que les populations locales sont intégrées aux aménagements (…)’’ touristiques en cours dans la zone. « Il faut que nous puissions les aider à aménager le village et à être des acteurs de l’économie locale qui va être très florissante », a-t-il déclaré.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens effectuait lundi une visite de chantiers pour faire le point des aménagements des zones touristiques intégrées de Pointe-Sarène et de Mbodiène.

Selon Alioune Sarr, compte tenu des importants investissements prévus dans cette zone, les populations doivent pouvoir profiter des opportunités qui en découleraient.

« Nous voulons faire de cette zone paradisiaque une zone d’excellence sur les plans touristique et hôtelier. Nous allons tout faire pour privilégier l’action concrète », a-t-il promis, en présence notamment du préfet de Mbour, Saër Ndao, et du directeur général de la SAPCO (Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristique du Sénégal), Aliou Sow.

APS