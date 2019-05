Macky Sall à la recherche de…100.000 logements

La mode Fast-track est entrée en jeu dans le dernier mandat de Macky Sall. Et le président veut partir en laissant des réalisations qui ne le feront pas oublier de sitôt. Figure-vous que le président Macky veut des logements sociaux pour tous les sénégalais et cela à moindre coût. « Macky Sall veut des logements qui coutent pas plus de 10 millions et l’accès aux 100 mille logements des sénégalais sans discrimination », a révélé Abdou Karim Fofana hier à Quartier Général de la TFM.