Les enfants payent cher l’indiscipline des chauffeurs. Deux fillettes âgés de 2 ans et de 10 ans et un garçon de 5 ans ont été tués hier respectivement à Thiomby à Kaolack, à Hann Yarakh (Dakar) et à Darou Thiaw près de Bambey. Ce qui fait plus de 10 enfants tués sur les routes depuis début Mai. Les autorités doivent prendre au sérieux cette indiscipline des chauffeurs qui déciment les populations.