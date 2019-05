La fille du Dg de l’Agence du développement local (ADL) Bineta Camara violée et tuée à Tamba et une dame trouvée morte dans les mêmes conditions au marché de Ouakam, deux enfants âgés de 2 et 6 ans meurent sous une dalle à Yeumbeul hier, les femmes continuent à payer un lourd tribut devant la folie des hommes…Cette situation a fait sortir de ses gonds La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité ËTU JAMM qui fait cette déclaration ci-dessous…

La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité ËTU JAMM dénonce et condamne fortement les actes macabres de plus en plus fréquents à l’encontre de personnes notamment les femmes et les filles. La Plateforme demande une plus grande protection et sécurité à l’endroit des populations.

L’insécurité ambiante inquiète à plus d’un titre les populations. Il ne se passe pas de jour où il n’est fait cas d’agressions, de meurtres, d’attaques de toutes sortes, de disparitions de personnes. Des adultes mais aussi des jeunes, des enfants, des personnes âgées, sont régulièrement attaqués dans l’espace privé, public, socio éducatif, dans la famille. Des agressions d’une violence inouïe commises avec des armes ces derniers jours continuent la série ignoble déjà notée depuis un certain temps.

La récurrence des agressions sexuelles suivies de meurtres retient l’attention de l’opinion. Aucune catégorie sociale n’est épargnée. Des viols sur des cibles particulièrement vulnérables que sont les filles et petites filles, des viols sur des femmes âgées, sur des jeunes filles, de petits garçons, au détour d’un chemin, sur la route de l’école, tôt le matin en allant au marché, au travail, dans les transports en commun, dans la rue. Les populations notamment les femmes et les filles sont énormément exposées à l’insécurité.

ËTU JAMM invite l’Etat à assumer davantage ses responsabilités de protection et de sécurité de ses citoyens et citoyennes. Elle exhorte les pouvoirs publics à veiller encore plus sur la sécurité des personnes et des biens et à contrôler la circulation des armes légères.

ËTU JAMM en appelle également à la responsabilité des familles et des communautés pour plus de vigilance et de prévention.

La Plateforme est convaincue que la paix et la sécurité sont à inscrire comme points forts du dialogue national en vue et des mesures prises pour la résolution des questions liées à l’insécurité.

Barrer la route à l’insécurité et freiner les violences basées sur le genre en particulier, les violences en général, en vue de promouvoir la disponibilité de ressources humaines de qualité capables de soutenir la croissance et d’opérer la transformation structurelle de l’économie, dans un environnement de paix et de sécurité.

Penda Seck Diouf

Présidente nationale de la Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité – ËTU JAMM