Dans la foulée de la série de viols et meurtres qui ont endeuillé Dakar et Tambacounda, des délinquants franchissaient un nouveau cap non loin de Thiès plus précisément à Bambey : Des assaillants ont fait irruption à l’Université Alioune Diop de Bambey samedi. Armées de fusil, ils ont ligoté et trainé les vigiles sur une distance de plus d’un Kilomètre. Les agents de sécurités de l’université ont été sauvés au moment où les membres de la bande se disputaient entre eux lorsqu’il s’agit d’ouvrir le coffre-fort qui était vide de contenu.