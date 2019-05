Ramadan : l’ONG Direct AID distribue des vivres aux nécessiteux

Direct AID, une ONG koweïtienne, et le forum islamique pour le développement de l’éducation au Sénégal ont procédé, hier, à la distribution annuelle de denrées alimentaires à des familles démunies. Après des villes telles que Khombole, Podor, Matam, Ziguinchor, Kolda, c’était au tour de Dakar hier. 580 kits, composés de riz et d’huile, ont été distribués.

Le Secrétaire général de Direct AID, Dr Mohamed Said Ba, a indiqué que c’est devenu une tradition pour eux. Il a prié pour que les bénéficiaires de cette année soient des donateurs l’année prochaine car ce sont des médecins, des enseignants, des commerçants, entre autres, qui ont cotisé pour pouvoir offrir ces kits aux nécessiteux.

Estimant que le Sénégalais fait partie des peuples qui aiment le plus partager, il a plaidé pour que l’aumône que donnent les Sénégalais soit plus organisée, plus ciblée afin d’avoir plus d’impact et que ceux qui en ont le plus besoin puissent vraiment en bénéficier. Pour se faire, il préconise la création d’une structure chargée de collecter l’aumône et de le distribuer judicieusement aux couches les plus vulnérables.

Dr Ba a tenu a indiquer que l’ONG qu’il dirige s’active également dans les domaines de la santé, l’éducation et la construction d’infrastructures de base comme des forages dans les zones les plus reculées du Sénégal et dans d’autres pays de la sous-région comme le Mali et la Guinée.