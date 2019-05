Arrivé à Diourbel le 15 janvier 1912 après 17h sur décret de l’administration coloniale l’assignant en résidence surveillée, le Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba effectua la prière crépusculaire dans la maison contiguë de l’école élémentaire Ibrahima Thioye sise à Escale. Il y séjourna 13 mois. Son séjour fut marqué par une affluence inouïe de pèlerins, venus d’horizons divers, pour demander des conseils de morale et d’éthique, guérisons, remèdes ou prêter allégeance dans la plus grande dévotion.

L’ambiance fébrile des lieux, rythmée de Zikr et de récitals de coran et la forte influence des Cheikhs (Mame Cheikh Ibra Fall, Mame Cheikh Anta, Mame Thierno Ibra Faty) incitèrent le Gouverneur Thévenot à octroyer au guide religieux, en mi-février 1913, un lopin de terre à l’est, en dehors du quartier européen. Surnommé par les autochtones »Bay dé » (terre maudite), ce milieu était essentiellement habité par une forte communauté sérère très ancrée au paganisme et hostile à l’islam. Un véritable havre de paix pour le Serviteur du Prophète(PSL) de se concentrer à ses charges religieuses, de réussir de l’exploit de la conservation et de l’expansion de l’islam en extirpant la haine des cœurs, en freinant les velléités coercitives infligées aux disciples par l’autorité coloniale, mais aussi en affranchissant son peuple des chaines de l’esclavage, des tentatives de Satan et des futilités de ce bas-monde.

Par le biais de Serigne Mbaye Diakhaté, le Saint-homme s’acquitta honorablement du prix de cession et obtint l’autorisation de construction et le titre foncier le 16 janvier 1914. Une immense concession faite de branches et de tôles de 313m de côté, communément appelé Keur Gou Mack, fut construite sur recommandation de ce dernier. Une résidence renfermant en son sein 313 abris, 313 canaris, 313 personnes en référence aux partisans du prophète Muhamed(PSL).

A suivre

RV/Dëgg Moo woor

L’Administrateur