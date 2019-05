Le dossier du litige foncier de la Cité Gadaye renvoyé en cassation

Et les membres du collectif de tuer dans l’œil certaines rumeurs sur un éventuel recasement dans un autre site : «Cela n’est pas envisageable pour nous. Ce site qui s’étale sur 4 Ha nous appartient de droit. Nous comptons rester là, même au péril de nos vies. L’Etat et, au premier chef, le Président de la République est appelé à faire une meilleure intelligence de ce dossier. A l’heure où son gouvernement parle à tout-va de logements sociaux, il est vraiment triste de laisser des pestes sociales à l’image de Babacar Fall poursuivre leurs sale besogne .Il a été condamné à 2ans ferme de prison plus une amande de 2 milliards de francs Cfa ».Ibrahima Diop dit Pape, le fils aîné du propriétaire des 14 ha, d’éclairer l’opinion sur cette nébuleuse : «La famille Diop à laquelle j’appartiens avait disposé 14 ha et avait vendu 9 ha et il resté 4 ha. Le reste des terres (soit 4 h), nous les avons vendus au Collectif des victimes de Gadaye. Ils ont avec eux une autorisation de CDI ainsi que le bail tout les documents sont avec moi. Donc sur quelle base Mbaye Fall veut fonder pour dire que ces 04h sont sa propriété. C’est un drame, un véritable scandale. La procuration spéciale que notre famille leur avait délivrée. La justice doit sévir contre le sieur Fall. Il faut que la vérité s’éclate au grand jour !».

Ibrahima NGOM