La déficiente mentale du Palais sera internée à Thiaroye

Finalement, c’est le lundi 27 mai 2019, à partir de 11 heures, que l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), va conduire à l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye, la dame malade mentale, vivant devant le Palais de la République. A cet effet, son Président, Ansoumana DIONE, a adressé une correspondance au Gouverneur du Palais, ce lundi, suite à une audience très fructueuse avec le Préfet de Dakar. Et, pour une bonne prise en charge médicale et une réinsertion sociale de ce malade dont la présence devant notre première Institution, constitue un danger pour elle, le chef de l’Etat et la sécurité publique, une ampliation a été transmise au Président Macky SALL et à la Première Dame Marième FAYE SALL, Présidente de la Fonction Servir le Sénégal. Ainsi, après avoir passé plusieurs années dans la rue, en face du Palais présidentiel, elle pourra enfin retrouver sa famille. Pour rappel, ce geste de l »ASSAMM entre dans le cadre de son programme de désencombrement humain, pour un Sénégal nouveau, avec zéro malade mental errant, dont le lancement est prévu le 17 juin prochain et pour lequel Ansoumana DIONE souhaite rencontrer le Président Macky SALL, pour l’atteinte de ses objectifs.