La Plateforme « Œuvre Pour le Succès » est porté sur les fonts baptismaux ce week-end à Guediawaye pour accompagner dans un esprit exclusivement patriotique, l’action des collectivités publiques.

Regroupant des acteurs politiques et de la société civile, des officiers et fonctionnaires en retraite, de jeunes cadres et femmes entrepreneurs, la Plateforme compte adopter dans le cadre de son plan d’action, une meilleure prise en compte des politiques et initiatives de développement local à travers une implication citoyenne, effective et efficiente. Elle s’engage en effet, à consacrer sa responsabilité morale dans l’œuvre de développement local et de construction nationale.

La plateforme déplore l’attitude outrageuse et l’idéologie d’exclusion et identitaire qui animent les adversaires du Maire Aliou SALL qu’il faut accompagner pour parachever les initiatives de développement local. Pour notre plateforme, le discours des assisards ne contribue pas à l’apaisement social. Et, surtout s’il provient de responsables qui prétendent concourir au suffrage des populations. Au sujet du problème de sécurité et de l’environnement décrié par les assisards, toutes les localités du pays en souffrent malgré les nombreux efforts et moyens investis pour en faire un vieux souvenir. Il faut encourager l’effort des collectivités publiques et interpeller sur les insuffisances.

En effet, les attaques personnelles et les sentiments d’exclusion de la plateforme des forces vives traduisent plus un sentiment de rancune qu’une réelle volonté de succession. Car, chacun peut afficher ses intentions et sa volonté sans autant dépasser la ligne de démarcation, outrager ou manquer à la dignité d’une personne ou d’une institution.

A Guédiawaye, la politique est gangrenée aujourd’hui par ceux qui, sans ambitions et projets dignes de ce nom, veulent diriger la ville, non pour en faire quelque chose d’utile pour les populations, mais pour leur jouissance personnelle. L’attitude outrageuse et élémentaire

des assisards et la stérilité de leur discours en terme de réflexion scientifique, en constituent une parfaite illustration.

La Plateforme Œuvre Pour le Succès compte en cohérence avec ses convictions, célébrer son lancement officiel après le ramadan avant d’investir activement le terrain politique en perspective des locales 2019. L’évènement sera marqué par une démonstration de force populaire pour prouver sa représentativité et sa légitimité en présence de toute sensibilité sociale et professionnelle de la ville. En attendant, M. Mame cheikh SECK Président de la Génération des Forces Citoyennes membre de la société civile est désigné par les acteurs et entités affiliés à la plateforme pour présider provisoirement la structure.

le 19. 05. 2019 à Guediawaye

Le Président

Mame Cheikh SECK