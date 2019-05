El Hadji Malick Gueye en guerre contre les détracteurs d’Aly Ngouille Ndiaye

Le Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye trouve un soutien de taille dans son combat avec les responsables de l’opposition. Face à la presse, le leader du mouvement «And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal», El Hadji Malick Gueye, prend cause et fait pour le maire de Linguère : « Aujourd’hui, cette opposition battue à plate couture lors de la Présidentielle du 24 Février 2019 dernier, veut inventer des subterfuges. Elle s’attaque au Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye parce que simplement il a réussi sa mission en organisant des élections sans heurts. Il mérite des encouragements et congratulations et non ces attaques injustifiées et nourries de haine ». El Hadji Malick Gueye, de poursuivre : «Le Ministre Aly Ngouille Ndiaye et tous ceux qui sont des fidèles parmi les fidèles du Président de la République Macky Sall font objet de cible pour l’opposition en déroute totale et en panné sèche d’arguments et de propositions concrètes pour le peuple sénégalais. Elle digère mal sa déconfiture historique. De grands barons du présidentiel à l’image de Mouhamad Boun Abdallah Dionne, Aminata Touré dite Mimi, Cheikh Oumar Anne sont ciblés par ces adversaires du régime, du fait de leurs engagements résolus auprès du Président Macky. Ils sont de grands serviteurs de notre République et des fidèles parmi les fidèles du chef de l’Etat. Partout où ils ont servi, ils y ont laissé un souvenir positif. Par exemple, le Pm Boun Dionne a rendu visible la vision présidentielle. Mimi s ‘est toujours illustrée dans son engagement pour Macky et Dr Cheikh Oumar Anne a divinement révolutionné le COUD avant d’atterrir au Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation», note l’ancien député libéral.