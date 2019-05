Bignona : La COJER félicite Mimi Touré pour sa nomination

La nomination de Madame Aminata Touré à la tête conseil économique social et environnemental ne cesse de susciter des réactions. La convergence de jeunesse républicaine de Bignona a brisé le silence pour saluer le choix du chef de l’Etat et apporté son soutien et sa reconnaissance l’ex Premier Ministre. Voici l’intégralité de la note envoyé à notre rédaction

Les jeunesses républicaines du département de Bignona se félicite de la nomination de Madame Aminata Touré à la tête du Conseil Économique Social et Environnemental.

En effet, choix ne pouvait être plus judicieux que celui de Mme Mimi Touré, responsable engagé et loyale au côté du Président de la République Macky SALL.

Son endurance à toute épreuve, son engagement pour la concrétisation de l’ambition du Président Macky SALL pour un Sénégal meilleur est sans ambiguïté.

Madame Aminata a conduit avec brio le processus de parrainage de la majorité présidentielle et a coordonné en toute efficacité et transparence toutes les opérations y afférentes. De plus sa participation plus que remarquable dans l’éclatante victoire au premier tour du Président Macky SALL en est aussi une parfaite illustration.

Donc c’est à bon droit qu’elle se retrouve à la tête de cette ci prestigieuse institution.

Nous remercions encore une fois de plus Monsieur le Président de la République pour ce choix et félicitons Mme Mimi Touré.

Ansoumana Sané, juriste, COJER de Bignona