AME/2019 rugit contre les contempteurs de Mamadou Kassé

Depuis quelques temps, le Directeur Général de la Société Nationale des Habitats à Loyers Modérés (SN-HLM) fait les choux gras d’une certaine presse. Monsieur Mamadou Kassé, puis que c’est de lui qu’il s’agit, est accusé d’abus de pouvoir par certains travailleurs de cette boîte d’Etat. Des accusations jugées nulles et non avenues, œuvre de jaloux qui lorgnent, aujourd’hui, le siège de ce grand responsable du parti présidentiel à Tambacounda. Du moins, si l’on en croit le Président de l’Alliance Macky Encore 2019(AME/2019). A en croire El Hadji Diamé Dansokho : «Les attaques répétitives contre Monsieur Mamadou Kassé, Directeur Général de la SN-HLM ne sont pas justifiées. Des gens jaloux de sa réussite, veulent sa peau en inventant des histoires à dormir debout. Tout ce qui vient d’être relaté via la presse ne tient pas debout. L’éducation de cet homme de valeur ne lui permet pas de se mêler à ces incuries.» Le chef de file de ce mouvement de soutien au Président Macky, de tresser des lauriers au DG Kassé : «Nous partageons avec lui la même région. Voilà un homme travailleur, un modèle pour la jeunesse de son terroir. A la tête de la SN-HLM, il est en train d’y écrire une histoire positive. Sur le plan politique, son apport est loin d’être vain dans les différentes batailles que nous avons eu à remporter au niveau du Sénégal Oriental. Durant les différentes consultations électorales, il a toujours été à la pointe du combat pour la victoire du camp présidentiel. Alors, il ne mérite pas cet acharnement de la part d’aigris, de vrais idéologues de la pure médisance», tonne M.Dansokho.

Ibrahima Ngom