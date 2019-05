Pour son dernier match…Ribéry fait pleurer tout le Bayern

Lui-même, sa famille, Uli Hoeness, Robert Lewandowski… Franck Ribéry a transmis une émotion puissante samedi, pour son dernier match à Munich (avec un but et le titre à la clé).

Franck Ribéry avait ramené du monde samedi. « Toute ma famille, mes enfants, ma femme, mes parents, mes beaux-parents et mes cousins sont venus de France pour ce moment spécial, révèle-t-il sur le site du Bayern. C’est mon dernier grand moment à l’Allianz Arena. Ce n’est pas comme si j’étais resté deux ou trois ans, je joue au Bayern depuis 12 ans. J’ai connu tellement de grands moments, mais ma meilleure saison, c’était en 2013. »

L’ancien Marseillais estime que lui et son club, lors de cet exercice 2012-2013, avaient réussi quelque chose d’incroyable avec le triplé championnat-Coupe-Ligue des champions. C’est ensuite, alors que beaucoup le voyaient Ballon d’Or, qu’il avait échoué derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (et avait mis beaucoup de temps à s’en remettre). Le voilà qui part donc de Munich sur un dernier match exceptionnel, qu’il a conclu en pleurs.

S’il y a encore la finale de Coupe la semaine prochaine, cette victoire 5-1 contre Francfort – qui a offert à Franck Ribéry sa neuvième Bundesliga, un record – était le dernier du Français à Munich. Et après être entré en jeu, il a marqué ce but sensationnel. « Je n’ai pas pu retenir mes larmes », admet le président Uli Hoeness sur Sky. « On a vu toute sa famille avant le match, et oui, j’ai presque pleuré », avoue aussi Robert Lewandowski.